Элиста, , 20:41 — REGNUM С должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия уволен Санал Адьяев. Соответствующий указ сегодня, 16 сентября, подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

В документе говорится, что Адьяев освобождён от замещаемой должности главы ведомства «в связи с утратой доверия».

ИА REGNUM напоминает, что Санал Адьяев занял кабинет министра сельского хозяйства Республики Калмыкия в мае 2019 года, сменив на этом посту Виктора Санджиева. При этом с 2014 года по 2015 год Адьяев уже возглавлял ведомство.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Калмыкии сменил министра сельского хозяйства