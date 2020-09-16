Бриджтаун, 16 сентября 2020, 20:41 — REGNUM Барбадос намерен выйти из-под власти королевы Великобритании Елизаветы II и провозгласить республику, 16 сентября сообщает агентство Reuters.
Бывшая колония Британской империи, получившая независимость в 1966 году, до сих пор находится под протекторатом Великобритании.
Министерство иностранных дел Великобритании уже заявило, что британское правительство и королевская семья не намерены влиять на решение властей Барбадоса.
Ожидается, что Барбадос останется в составе британского Содружества наций, как Тринидад и Тобаго, Доминика и Гайана, ранее также вышедшие из-под власти королевы.
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