Бриджтаун, , 20:41 — REGNUM Барбадос намерен выйти из-под власти королевы Великобритании Елизаветы II и провозгласить республику, 16 сентября сообщает агентство Reuters.

Бывшая колония Британской империи, получившая независимость в 1966 году, до сих пор находится под протекторатом Великобритании.

«Пришло время окончательно оставить позади наше колониальное прошлое» , — заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон.

Министерство иностранных дел Великобритании уже заявило, что британское правительство и королевская семья не намерены влиять на решение властей Барбадоса.

«Барбадос и Великобританию объединяют общая история, культура, язык и многое другое. У нас прочные партнерские отношения, и мы продолжим работать с ними» , — заявили в британском МИДе.

Ожидается, что Барбадос останется в составе британского Содружества наций, как Тринидад и Тобаго, Доминика и Гайана, ранее также вышедшие из-под власти королевы.

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