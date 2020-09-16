Пекин, , 20:41 — REGNUM Как «необходимую меру на фоне ситуации с безопасностью в районе Тайванского пролива» охарактеризовал недавние учения НОАК в этом регионе официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Об этом 16 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что всю полноту ответственности за постоянное и непрерывное осложнение отношений материка и мятежного острова несут правители последнего из администрации отстаивающей сепаратистские идеи «независимости от КНР» Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня.

Действия НОАК, подчеркнул Ма Сяогуан, препятствуют вмешательству во внутреннюю ситуацию в Китае со стороны внешних сил и направлены на поддержку тайваньских соотечественников.

Материковая часть Китая выступает за мирное воссоединение Родины и готова к самому широкому диалогу пространству согласия между берегами Тайваньского пролива во имя реализации этой важнейшей задачи единого китайского народа.