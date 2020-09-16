Улан-Батор, , 20:38 — REGNUM В Улан-Баторе прошла встреча премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с главой МИД КНР Ван И, сообщает 16 сентября Синьхуа.

Монгольский премьер попросил собеседника передать искренний привет китайскому руководству и народу. Ван И стал первым главой внешнеполитического ведомства иностранного государства, посетившим Монголию после формирования нового правительства, и монгольская сторона придает этому факту особое значение. По его словам, Монголия признательна Китаю за поддержку и взаимодействие во время преодоления последствий пандемии коронавируса. Оказанная Китаем безвозмездная помощь является проявлением традиционной дружбы между двумя народами. Отдельно было подчеркнуто, что Монголия всецело поддерживает политику «одного Китая» и выступает против любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Отмечая предстоящий столетний юбилей КПК, У. Хурэлсух высказался за укрепление межпартийных обменов и наполнение стратегического сотрудничества двух стран всесторонним содержанием.

Ван И, в свою очередь, передал премьер-министру Монголии наилучшие пожелания от руководства КНР. По его словам, результатом прошедших в июне текущего года в Монголии парламентских выборов, в стране обеспечена политическая стабильность и социальная гармония. Китай высоко оценивает курс руководства Монголии на укрепление связей с КНР, отвечающий стратегическим интересам народов двух стран. КПК намерена активизировать обмен опытом с Монгольской народной партией (МНП) и собирается подготовить торжества по случаю столетия обеих партий.

Говоря о сложности современной международной обстановки, Ван И особо отметил китайско-монгольскую дружбу в качестве важного стабилизирующего фактора.