Рим, , 20:38 — REGNUM За время эпидемии правительство Италии в силу собственных решений должно было разработать 252 декрета, но 181 из них так и не создало, подсчитали эксперты Openpolis в среду, 16 сентября.

Правительством с марта по сентябрь было принято 22 «больших» декрета о мерах по борьбе с последствиями пандемии, они включали в себя 252 «поддекрета», но 71,9% из них не были утверждены.

«Правительство некомпетентных бездельников», — кратко прокомментировала эти данные на своей странице в Twitter лидер оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

По данным на 16 сентября, в Италии умерли 35 645 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 9). Выздоровели 215 265 человек, за сутки этот показатель увеличился на 620 (днем ранее — на 695). Число подтвержденных носителей выросло на 1452 (днем ранее — на 1229). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 291 442.

В настоящее время заражены 40 532 человека — на 820 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже ровно полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.