Москва, , 20:37 — REGNUM Российский межгосударственный кредит для Белоруссии в объёме $1,5 млрд будет предоставлен по частям в течение нынешнего и следующего года. Об этом 16 сентября заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

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Из $1,5 млрд российского кредита Белоруссия получит $1 млрд двумя траншами в 2020 году и остаток — в 2012 году. По словам Силуанова, «условия сейчас прорабатываются с белорусским минфином» и «в целом это антикризисная поддержка».

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Однако это не единственное препятствие. Для предоставления межгосударственного кредита Белоруссию надо включить в число стран, которым Россия может предоставлять межгосударственные кредиты. Силуанов заверил: «Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс».

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Пока же Москва исходит из такого сценария, сообщил министр: «Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн — за счёт ЕФСР и $500 млн — за счёт межгоса. В следующем — $500 млн за счет межгоса».

Силуанов напомнил, что ранее ЕФСР уже кредитовал официальный Минск по двум программам по $2 млрд. Отметим, что по последней программе власти Белоруссии не получили деньги в полном объёме, так как нарушили условия кредитования.

По словам чиновника, российская поддержка правительства Белоруссии по линии ЕФСР будет осуществляться в долларах США, а по линии межгосударственного кредита сумма, эквивалентная $1 млрд, будет предоставлена в российских рублях «с небольшой премией».

Минфин России рассчитывает, что финансовая поддержка официального Минска, подорванная оттоком депозитов на $1 млрд из белорусских банков и другими факторами, позволит белоруской стороне обслуживать российские кредиты и осуществлять платежи во взаимной торговле — в том числе торговле энергетическими товарами.

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Напомним, весной 2019 года власти Белоруссии осуществили захват дочерней компании Газпрома — ОАО «Белгазпромбанк», системообразующего, третьего по величине банка постсоветской республики. Бывший председатель правления банка Виктор Бабарико в июне был арестован и находится в СИЗО КГБ.

Также напомним, договорённость о выделении Белоруссии $1,5 млрд российской финансовой помощи была достигнута 14 сентября в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. В прошлом году также в Сочи проходили переговоры о реализации договора по созданию Союзного государства и углублении экономической интеграции в этом интеграционном формате — тогда Лукашенко заблокировал союзное строительство.