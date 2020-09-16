Вашингтон, 16 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Два российских гражданина внесены в американский санкционный список, сообщили 16 сентября в американском минфине.
Упомянуты москвич Дмитрий Карасавиди (1985 г.р.) и житель Воронежа Данил Потехин (1995 г.р.). Они «провинились», отмечает Вашингтон, «деятельностью в киберсфере».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа американский минфин объявил о введении санкций против Центрального научно-исследовательского института №48 Минобороны РФ.
Этот НИИ разрабатывал вакцину «Спутник V» вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Читайте ранее в этом сюжете: Российский сенатор ответил пословицей на санкции США против НИИ России