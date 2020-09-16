Липецк, , 20:01 — REGNUM В семье сотрудницы Липецкого городского совета депутатов зафиксирована смерть от пневмонии, — возможно, вызванной COVID-19. Об этом сообщил портал Gorod48 со ссылкой на председателя горсовета Павла Путилина.

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У бухгалтера аппарата облсовета скончался супруг, страдавший от тяжелого сердечно-сосуднистого заболевания и пневмонии. Факт его заражения коронавирусом пока не подтвержден. У самой женщины тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Депутаты продолжают работать в обычном режиме. Очные сессии не проводятся с начала пандемии из-за недостатка мест, а заседания комитетов проходят в очном режиме.

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