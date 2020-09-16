Курган, , 19:56 — REGNUM Подписан прокол с результатами голосования 13 сентября 2020 года на выборах в Курганскую областную думу седьмого созыва. Итоговый список депутатов регионального парламента огласил на пресс-конференции 16 сентября председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.

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Курганская областная дума состоит из 34 депутатов: 17 избираются по единому избирательному округу, или по спискам; остальные 17 — по одномандатным округам.

По единому избирательному округу за КПРФ проголосовали 19,05% пришедших на выборы избирателей, за ЛДПР — 14,46%, за «Единую Россию» — 44,57%, за «Российскую партию пенсионеров за справедливость» — 8,25%, за «Справедливую Россию» — 10,54%). По одномандатным округам победу одержали представители «Единой России».

В новый состав Курганской областной думы войдут 10 списочников от «Единой России» — Сергей Муратов, Владимир Алейников, Валерий Яковлев, Вадим Шумков (тёзка губернатора Зауралья), Роман Хохлов, Гиви Сепиашвили, Сергей Максимов, Денис Хахалов, Валерий Сусляков, Любовь Силантьева. От КПРФ по спискам прошли в думу Виктор Зырянов, Наталья Воробьёва и Сергей Федотов, от ЛДПР — Николай Соловьёв и Владимир Жириновский. Отметим, что лидер либерал-демократов России прошёл по спискам также в Заксобрание ЯНАО. «Справедливую Россию» в Курганской областной думе будет представлять Роин Цховребов, «Партию пенсионеров» — Ярослав Климко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в региональный парламент Курганской области проходили три дня — 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Явка составила 31,05% от общего числа избирателей.

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