Загреб, , 20:09 — REGNUM 16 сентября президент Хорватии Зоран Миланович встретился с Милорадом Додиком, членом президиума Боснии и Герцеговины и президентом Республики Сербской, который прибыл с официальным визитом в Загреб по его приглашению. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

На встрече обсуждались ситуация в Боснии и Герцеговине и ее евроатлантические перспективы, проблемы в реализации Дейтонского соглашения, а также положение и права всех трех конституционных народов, хорватов, сербов и боснийцев.

«Интерес к Республике Хорватия — это стабильно функционирующая Босния и Герцеговина, а также обеспечение равных прав хорватов в Боснии и Герцеговине, как равноправного и конституционного народа. По этой причине Республика Хорватия не может оставаться пассивной и не будет поддерживать инициативы, направленные на односторонний пересмотр Дейтонского соглашения, который поставит под угрозу мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и Юго-Восточной Европе. Для достижения стабильности в Боснии и Герцеговине необходимо продолжение диалога представителей всех трех народов в Боснии и Герцеговине, причем Республика Хорватия, как дружественная и соседняя страна, готова внести свой вклад», — отметил президент Хорватии.