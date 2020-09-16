Киев, , 19:32 — REGNUM Пленум Верховного cуда Украины планирует 18 сентября рассмотреть вопрос о возможном привлечения президента страны Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушения карантина.

Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба суда.

Согласно источнику, пленум планирует рассмотреть вопрос об обращении в Конституционный суд Украины с тремя представлениями, одно из которых касается официального толкования нормы конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в начале июня президент Украины Владимир Зеленский и сопровождающие его лица в рамках рабочей поездки в город Хмельницкий посетили кофейню и выпили кофе, хотя на тот момент работа кофеен была запрещена из-за карантинных ограничений.

Сопровождающих президента чиновников оштрафовали через соответствующее решение суда почти сразу же, а со штрафом для Зеленского дело затянулось, поскольку Хмельницкий суд отказался выносить вердикт и передал дело в Киев. В пресс-службе офиса президента заявляли, что безотносительно к решению, которое в итоге примет суд, Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина в Хмельницком.