Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM Власти не планируют вмешиваться в конфликт между РПЦ и схимонахом Сергием (Романовым), если не будет нарушаться российское законодательство. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ по УрФО Николай Цуканов журналистам.

Чиновник считает, что если конфликтная ситуация возникла внутри церкви, то она должна там и разрешиться.

«Но если будет нарушение закона — органы власти будут реагировать», — подчеркнул полпред.

Цуканов отметил, что власти наблюдают за ситуацией и приложат усилия, чтобы всё проходило с соблюдением мер законности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схимонаха Сергия отлучили от церкви. Правда, патриарх Кирилл пока не утвердил представление епархиального суда.

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