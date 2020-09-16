Москва, , 19:17 — REGNUM Министерство обороны РФ предлагает внести поправку в закон о применении оружия к нарушителям госграницы, позволяющую применять против них боевую авиацию.

Об этом сообщается в проекте документа, опубликованном 16 сентября на портале проектов нормативных актов.

В частности статью 35 закона «О государственной границе РФ» предлагается дополнить пунктом о применении боевой авиации и нанесении предупреждающих воздушных ударов перед морскими или речными судами, нарушившими государственную границу.

Стоит отметить, что на сегодняшний день российские законы требуют от пограничников и военнослужащих явно продемонстрировать намерение применить оружие перед тем, как открывать огонь на поражение.

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