Казань, , 19:16 — REGNUM Суть так метода «Прямая НОМ» заключается в том, что если при сопоставлении трёх статистических показателей — данных соцопросов, Exit-pool и предварительных результатов голосования — они имеют примерно одинаковое значение, то это свидетельствует о легитимности выборов.

Социологи восприняли метод с интересом, назвав его «смелым решением». Директор по политическому анализу Института социального маркетинга социолог Виктор Потуремский отметил, что такая технология оценки является адекватной.

«Сейчас, после завершения голосования, важна экспертная оценка его результатов. Мы в своем наблюдении на основе методики, предложенной Ассоциацией НОМ, проанализировали три составляющие — это социологический прогноз, результаты, проводимых социологическими службами Exit-pool и итоговые результаты голосования. Показатели социологических замеров и результаты голосования графически можно было бы изобразить прямой: прогноз голосования за Рустама Минниханова, избранного 13 сентября главой республики, — 79,1%, exit-pool — 82,3%, а результат голосования «за» — 83,27%. Эта методология как инструмент позволяет качественно оценить такой показатель как легитимность выборов, подтверждаемый статистической информацией», — отметил председатель регионального отделения движения «Корпус «За чистые выборы» в Татарии Павел Соломонов.

В свою очередь эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Юсов отметил легитимность результатов выборов главы Ростовской области.

«Результат, который получен в Ростовской области на выборах в этом году, — это результат огромной разницы в потенциале кандидатов. Василий Голубев, победивший на выборах губернатора области, на фоне остальных кандидатов выглядел политическим тяжеловесом. Уверенную победу Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области подтверждает новый метод, предложенный нашей ассоциацией после выборов. Так называемая «прямая НОМ», сочетая в комплексе три показателя — данные социологических опросов, результаты exit poll и непосредственные итоги выборов — демонстрирует, что, если три показателя близки друг к другу по значениям, как это и представлено в Ростовской области, то легитимность выборов и их результатов сомнения не вызывают», — рассказал он.

Читайте ранее на ИА REGNUM: В Ассоциации НОМ рассказали о «прозрачном методе» для оценки голосований