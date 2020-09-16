Улан-Батор, , 19:04 — REGNUM Монгольские власти решили проигнорировать протесты этнических монголов, живущих в КНР. Во время визита главы МИД Китая Ван И в Улан Батор стороны обсуждали лишь вопросы развития экономического сотрудничества, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Визит китайского дипломата начался 15 сентября, в тот же день министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван встретился со своим коллегой. В ходе беседы Ван И отметил поддержку монгольского народа во время пика пандемии в Китае и подчеркнул, что отношения между двумя странами выдержали испытание пандемией и получили еще большее развитие в процессе совместной борьбы с ней.

По итогам переговоров, стороны подтвердили взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга и свою приверженность принципу невмешательства в дела друг друга, отметил министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван.

На второй день официального визита главу МИД КНР Ван И принял президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В ходе переговоров стороны обсудили темы расширения торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота до 10 млрд долларов, расширения и развития торговли товарами с высокой добавленной стоимостью.

Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга отметил, что есть достаточный ресурс для развития сотрудничества в области развития инфраструктуры и сельского хозяйства и выразил желание экспортировать в Китай экологически чистые продукты. В завершение встречи стороны выразили готовность развивать Всеобъемлющее стратегическое партнерство Монголия-Китай в новом контексте.

Как сообщили в минздраве Монголии, поскольку визит проходил в условиях режима повышенной готовности, все участники переговоров с монгольской стороны будут изолированы на 14 дней

Не все рады визиту Ван И

Хотя нынешний визит, как утверждают официальные лица, являются историческим, не все рады визиту Ван И, поскольку тот приехал во время, когда из-за пандемии закрыты государственных границы и в стране продолжаются акции в поддержку этнических монголов во Внутренней Монголии.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж высказал свое мнение о визите главы МИД КНР в социальной сети:

«Министр иностранных дел Китая Ван И приезжает в Монголию несмотря на полное закрытие границы. Все монголы и международное сообщество ждут, когда он скажет:1. Китай немедленно остановится и никогда не повторит покушение на культурный геноцид во внутренней Монголии.2. Китай не будет преследовать тех, кто стремится использовать, изучать, наследовать монгольский сценарий и язык.3. Китай всегда будет твердо поддерживать международные договоры и собственную Конституцию», — написал бывший глава Монголии на своей странице на английском языке.

Местные эксперты также обращают внимание на то, что визит китайского дипломата проходит, когда в самой Монголии проходят акции в поддержку проживающих в КНР этнических монголов, которые выступают за сохранение родного языка.

«Нынешний визит останется в истории отношений Монголии и КНР как важнейшее событие. Некоторые наблюдатели считают этот визит преждевременным, но я с этим не согласен. Если бы министр иностранных дел Ван И обошел вниманием нашу страну, это может вызвать подозрение у общественности. Постоянные визиты министров иностранных дел соседних стран свидетельствуют, что отношения находится на хорошем уровне.

Нынешний визит совпал с ситуацией, когда во Внутренней Монголии накаляется вопрос о сохранении старомонгольской письменности», — прокомментировал визит Ван И директор Института международных отношений Монгольской академии наук, доктор Дашнямын Золбоо.