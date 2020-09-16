Приштина, , 19:52 — REGNUM Профсоюз медицинских сестер, акушеров и других медицинских работников Косово уже неоднократно организовывал протесты в связи с невыплатой правительством прибавок к зарплате, обещанных медицинским работникам, работающим в условиях пандемии.

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Поскольку требования медицинских работников продолжают игнорировать, 16 сентября глава профсоюза Фитим Хаволли предупредил о расширении протестов в случае, если правительство не выплатит обещанные прибавки. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По словам Хаволли, специально привлеченные эксперты рассчитали, что требования медиков не чрезмерны и могут быть реализованы правительством даже несмотря на чрезвычайные условия пандемии.

Акуршерка Неджмие Согоева из клиники гинекологии подчеркнула, что медицинские работники, которые стоят на защите здоровья граждан и помогают им несмотря на опасность заражения заслуживают компенсации за работу в условиях риска заражения COVID-19.

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