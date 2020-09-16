Москва, 16 сентября 2020, 18:29 — REGNUM КПРФ завершила Единый день голосования 13 сентября 2020 года полным провалом, считает член Экспертного совета Экспертного института региональных проблем Олег Матвейчев.
«Министерство финансов России»
Провал КПРФ в ЕДГ – результат плевания на собственный электорат. Мнение
«Количество мандатов, взятых коммунистами, уменьшилась на пять процентов по сравнению с прошлым годом. А у «Единой России» выросло, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — При этом коммунисты говорили о том, какие они крутые, что наступает их время. Но фокус-группы показывают, что избиратель отворачивается от КПРФ. Причин для этого несколько. Первое — это устарелость самого Геннадия Зюганова и верхушки КПРФ, устарелость их идеологии. Все эти большие разговоры про капитализм, империализм и классовую борьбу простой народ уже не интересуют. А никаких новых идей КПРФ давно уже не рождает».
«Если приближаться больше к земле, то они никак не работали по COVID-19. Вместо того, чтобы организовать волонтерские центры, помогать людям, они стали на путь отрицания. А это их избиратели восприняли как отсутствие заботы о них со стороны партии. К тому же избиратели КПРФ — это старшее поколение, они вообще в группе риска, и для них такое безалаберное поведение партии было возмутительно: «Вы-то там, в Москве, господин Зюганов, вылечитесь у лучших врачей, в крайнем случае, уедете в Швейцарию или Германию, как в свое время Владимир Ленин. А нам тут помирать». Это — результат отвратительной политики КПРФ плевания на собственный электорат», — подчеркнул эксперт.
«Ну, и наконец, они продолжают гнуть туже политику невыдвижения на вакантные места своих кандидатов. У них просто нет необходимого кадрового состава. Она выдвинули своих кандидатов всего на 18% вакансий. Как, скажите, вы может е получить большой процент голосов, если вы не выдвигаете людей по всему спектру и на все вакансии? У них нет кадров, на земле они работать не хотят категорически — ни с муниципальными проблемами, ни с лавочками, ни с фонарями, ни с лужами. Это все не их. Для них — только высокая мировая классовая борьба. И вот результат», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.
13 сентября 2020 года в России состоятся выборы различного уровня, среди которых - выборы глав 17 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ