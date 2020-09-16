Москва, , 18:29 — REGNUM КПРФ завершила Единый день голосования 13 сентября 2020 года полным провалом, считает член Экспертного совета Экспертного института региональных проблем Олег Матвейчев.

«Количество мандатов, взятых коммунистами, уменьшилась на пять процентов по сравнению с прошлым годом. А у «Единой России» выросло, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — При этом коммунисты говорили о том, какие они крутые, что наступает их время. Но фокус-группы показывают, что избиратель отворачивается от КПРФ. Причин для этого несколько. Первое — это устарелость самого Геннадия Зюганова и верхушки КПРФ, устарелость их идеологии. Все эти большие разговоры про капитализм, империализм и классовую борьбу простой народ уже не интересуют. А никаких новых идей КПРФ давно уже не рождает».

«Если приближаться больше к земле, то они никак не работали по COVID-19. Вместо того, чтобы организовать волонтерские центры, помогать людям, они стали на путь отрицания. А это их избиратели восприняли как отсутствие заботы о них со стороны партии. К тому же избиратели КПРФ — это старшее поколение, они вообще в группе риска, и для них такое безалаберное поведение партии было возмутительно: «Вы-то там, в Москве, господин Зюганов, вылечитесь у лучших врачей, в крайнем случае, уедете в Швейцарию или Германию, как в свое время Владимир Ленин. А нам тут помирать». Это — результат отвратительной политики КПРФ плевания на собственный электорат», — подчеркнул эксперт.

«Ну, и наконец, они продолжают гнуть туже политику невыдвижения на вакантные места своих кандидатов. У них просто нет необходимого кадрового состава. Она выдвинули своих кандидатов всего на 18% вакансий. Как, скажите, вы может е получить большой процент голосов, если вы не выдвигаете людей по всему спектру и на все вакансии? У них нет кадров, на земле они работать не хотят категорически — ни с муниципальными проблемами, ни с лавочками, ни с фонарями, ни с лужами. Это все не их. Для них — только высокая мировая классовая борьба. И вот результат», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.