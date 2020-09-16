Париж, , 18:36 — REGNUM Впервые с 2001 года президент Франции совершит официальный визит в Литву и Латвию. Эммануэль Макрон отправится в эти страны 28 и 29 сентября, передает агентство Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

Как сообщил изданию официальный представитель администрации президента, Макрон «проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгислом Левитсом и премьер-министром этой страны Кариньшем Кришьянисом». В ходе визита президент также посетит литовский город Рукла, где находится французский контингент НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Париж поздравил Израиль и Бахрейн с заключением соглашения о нормализации отношений. Об этом заявила 15 сентября официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, слова которой обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

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