Багдад, , 18:25 — REGNUM Ракета была выпущена по территории столицы Ирака, передаёт 16 сентября Alsumaria.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракета была нацелена на «зелёную зону» Багдада, в которой находятся посольства и здания государственных учреждений. Снаряд упал в жилой зоне: люди, по предварительны данным, не пострадали.

В посольстве США в Багдаде сказали, что было зафиксировано срабатывание сигналов воздушной тревоги.

О предыдущем взрыве в «зелёной зоне» иракской столицы ИА REGNUM сообщало накануне, 15 сентября.

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