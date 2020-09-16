Минск, , 18:11 — REGNUM Обвинение в публичных призывах к захвату власти предъявлено члену президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили 16 сентября в СК Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Обвинения предъявлены по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершённым с использованием СМИ и интернета.

«Она содержится под стражей. Расследование продолжается», — добавили в Следственном комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колесникову в Белоруссии задержали в ночь на 8 сентября при попытке незаконно пересечь границу с Украиной, она была арестована.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита Колесниковой потребовала отменить решение об её аресте