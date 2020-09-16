Киев, , 17:56 — REGNUM Городской глава Киева Виталий Кличко негативно отреагировал на решение партии Порошенко «Европейская солидарность» поддержать его на предстоящих в местных выборах.

Свое заявление по этому поводу Кличко сделал вечером 16 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня же на своем съезде партия «Европейская солидарность» заявила, что решила поддержать Кличко на следующих выборах мэра Киева. Кроме того. съезд решил, что супруга Порошенко Марина возглавит список партии «Европейская солидарность» на выборах в Киевсовет.

Кличко в своем комментарии заявил, что узнал о поддержке его кандидатуры на пост мэра Киева «некоторыми другими политическими силами» и понимает, чтомногие партии сегодня хотят, чтобы именно Кличко был их мэром.

«Я четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян, и всегда был ответственным только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. Мы не торгуемся», — заявил мэр.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлых местных выборах Кличко победил именно благодаря сотрудничеству с Порошенко, который призвал своих сторонников голосовать за бывшего спортсмена.