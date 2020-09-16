Минск, , 17:50 — REGNUM Назрела необходимость перерегистрации всех белорусских партий, заявил 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Глава государства на встрече с политическим активом страны напомнил, что в белорусском минюсте зарегистрировано 15 партий.

Лукашенко «Но мы же понимаем, что это не партии. Когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов».

Белорусский президент заявил, что поручил минюсту «тщательно посмотреть на все партии», чтобы узнать, соответствуют ли они требованиям по численности и структуре, а также работают ли они по своему уставу.

Лукашенко «Надо провести их перерегистрацию».

Напомним, протесты в Белоруссии были поддержаны рядом оппозиционных партий, в том числе «Белорусской социал-демократической партией (Грамада)», «Объединённой гражданской партией», Партией БНФ, «Консервативно-Христианской партией», «Белорусской партией левых «Справедливый мир».

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