Таллин, , 17:46 — REGNUM Комментарий президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что «время России в мировой политике подходит к концу», слабо соотносится с реальностью и тысячелетним историческим опытом России, сообщает 16 сентября посольство РФ в Таллине.

Российское диппредставительство напомнило главе «прибалтийской державы», что санкции коллективного Запада обернулись усилением российской экономики и многомиллиардными потерями для европейских компаний.

«В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего, — резюмировали в посольстве. — При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с Москвой, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо».

«Не справилась с российским государством наполеоновская «великая армия». В апреле 1945 года в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать «жизненное пространство» для провозглашенного им Третьего рейха. Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика «разорвана в клочья» санкциями», — напоминает посольство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Кальюлайд в интервью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации заявила, что время России подходит к концу из-за её экономической слабости и «исключительно плохого положения с точки зрения демографии».

Напомним, по темпам сокращения населения Эстония, Латвия и Литва являются безусловными чемпионами среди всех бывших республик СССР.

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