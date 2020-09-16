Загреб, , 17:46 — REGNUM 16 сентября по приглашению президента Хорватии Зорана Милановича член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик находится с официальным визитом в Загребе. Это вызвало критику и бурную реакцию в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.hr.

Члены президиума Боснии и Герцеговины от боснийцев Шефик Джаферович и от хорватов Желько Комшич раскритиковали решение премьер-министра и президента Хорватии встретиться с Милорадом Додиком.

Шефик Джаферович в своём профиле в социальной сети объявил, что такие встречи не могут иметь отношения к президиуму БиГ и их исход не может иметь обязывающего характера для кого бы то ни было в стране, и что это может иметь негативные последствия.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в свою очередь заявил, что Милорад Додик давно выражал желание с ним встретиться.

«Рабочая встреча, без какого-то драматичного подтекста. Мы можем говорить о чем угодно», — отметил Андрей Пленкович и добавил, что он обсудит маршрут строящейся автомагистрали и другие важные вопросы.

«Мое отношение к Боснии и Герцеговине — позитивно, это наша дружественная, соседняя страна, которую мы поддерживаем, мы предоставляем ей поддержку как на пути внутренних реформ, так и на пути к НАТО. Мы должны вести конкретный диалог для решения операционных вопросов», — подчеркнул премьер-министр Хорватии.