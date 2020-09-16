Ижевск, , 17:20 — REGNUM Вновь избранные депутаты гордумы Ижевска на заседании выберут главу парламента и председателей шести постоянный комиссий. Об этом заявил мэр города Олег Бекмеметьев в эфире радио «КП-Ижевск».

Он уточнил, что все кандидатуры должны быть утверждены депутатами до 12 октября. Также он напомнил, что должен быть назначен конкурс на должность главы города, в котором Бекмеметьев намерен принять участие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий мэр Ижевска отмечал, что срок полномочий главы города соответствует сроку полномочий гордумы, которая была переизбрана в ходе единого дня голосования, 13 сентября. Новый конкурс на должность главы Ижевска будут объявлен на первом заседании гордумы в новом составе.

«И я намерен участвовать в этом конкурсе, чтобы продолжать менять Ижевск к лучшему», — заключил Бекмеметьев.

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