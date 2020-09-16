Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Петербургские парламентарии озаботились региональным законом о казаках. Первое чтение прошел законопроект о поправках в городской закон «О казачестве в Санкт-Петербурге», передает корреспондент ИА REGNUM с пленарного заседания 16 сентября.

Инициаторами документа выступили единороссы Вера Сергеева и Денис Четырбок. На их взгляд, необходимо убрать из закона пункт, по которому уставы хуторских, станичных, городских и юртовых казачьих обществ в Северной столице утверждают в Смольном.

Сейчас эти полномочия лежат на правительстве. Поправки же приведут региональный закон в соответствие с федеральным — по нему уставы утверждает федеральный центр.

По словам Веры Сергеевой, в Петербурге действует восемь казачьих обществ, однако количество их членов ей неизвестно.

Беспартийный депутат Максим Резник назвал казаков «ряжеными, разгоняющими митинги» и призвал коллег заниматься более актуальными вопросами городской повестки.