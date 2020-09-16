Минск, , 17:12 — REGNUM Учения «Нерушимое братство — 2020» пройдут на территории Белоруссии 12−16 октября 2020 г., сообщили 16 сентября в пресс-службе белорусского минобороны.

На переговорах между главами министерств обороны России и Белоруссии в Минске сегодня, 16 сентября, стороны обсудили вопросы первого этапа учений «Славянское братство — 2020», начавшихся в Белоруссии 14 сентября, и готовность ко второму этапу этих учений в конце сентября.

Отмечается, что военнослужащие Белоруссии также отправлены на стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» в Астраханскую область.

«Помимо этого, с 12 по 16 октября текущего года на территории Республики Беларусь предстоит провести командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020», — сообщили в минобороны Белоруссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской стороне провести ещё одни военные учения на территории Белоруссии.

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