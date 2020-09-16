Приштина, , 18:16 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 16 сентября выступила в поддержку заключенного в США соглашения о нормализации дипломатических отношений между Израилем, Объединенными арабскими эмиратами и Бахрейном.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла подчеркнула важность данного соглашения для устойчивого мира и процветания на Ближнем Востоке.

Глава косовского МИД заявила при этом, что «Косово остается надежным партнером США, придерживается хорошо скоординированной (с США — ИА REGNUM) внешней политики и будет поддержит любой акт, расширяющий диаметр мира и стабильности на планете».

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В соответствии с подписанными в Вашингтоне договорённостями Израиль не станет аннексировать территорию еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что это соглашение положит начало миру между арабскими странами и Израилем.

Напомним, 4 сентября при посредничестве президента США Дональда Трампа в Вашингтоне были подписаны соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, которые, помимо прочего, предполагают взаимное признание Косово и Израиля и открытие посольства Косово в Иерусалиме.

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