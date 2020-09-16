Минск, , 17:00 — REGNUM Белорусское военное руководство выразило благодарность российской стороне за помощь, оказанную в сложной ситуации, которая наблюдалась после выборов в Белоруссии, сообщили 16 сентября в пресс-службе минобороны страны.

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Это заявление Минск сделал 16 сентября на переговорах белорусского министра обороны Виктора Хренина с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«В ходе переговоров глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, особенно в сложившейся сложной военно-политической обстановке, а также выразил благодарность военно-политическому руководству РФ за поддержку, оказанную Республике Беларусь в этот сложный период», — сообщили в пресс-службе.

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Напомним, российское руководство на фоне нестабильной обстановки в Белоруссии после минувших президентских выборов сделало заявление, напомнив о своих обязательствах по оказании, при необходимости, военной помощи Минску.

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