Москва, , 16:44 — REGNUM Выздоровление Навального и его стремление вернуться в Россию обнуляют обвинительную базу по версии отравления с помощью «Новичка». Таким образом, игра на развал «Северного потока-2» по теме Навального теряет актуальность — чем дальше от инцидента, тем менее он интересен, тем более что пострадавший не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы, директор Института Русских стратегий Елена Панина.

Однако она отмечает, что на Навальном столкнулись две стратегии — обе масштабные и долгосрочные.

«Первая — Навальный нужен США в России для дальнейшей дестабилизации политической системы. Для этого придётся замять тему отравления и вернуть его в Россию. Вторая — при помощи истории с отравлением остановить «СП-2», для чего держать Навального в Германии, желательно в полукоматозном состоянии, делая ему всё новые и новые исследования и выдавая всё новые и новые заключения», — пишет политик.

В публикации Панина делает вывод о том, что с выздоровлением Навального США теперь придётся жертвовать «Северным потоком-2» ради туманной перспективы использовать Навального в думских и президентских выборах.

«Если немцы сознательно вылечили Навального, чтобы отвести угрозу от газопровода, то тогда коварство немецкой дипломатии не знает пределов. Меркель своими заявлениями ввела в заблуждение США относительно готовности отказаться от проекта. Но для этого Навальный должен был быть мёртв или как минимум полупарализован. А так как он здоров и дееспособен, то придётся ему возвращаться домой и продолжать работу без особых шансов на успех.

Но чтобы волки были сыты, и овцы целы, Германия предложила США откупные: немцы за свои деньги на €1 млрд строят в портах Брунсбюттель и Вильгельмхафен два терминала для американского СПГ, а США за это не накладывают на немцев санкции. Это нормальный вариант для всех, но согласится ли Трамп — неизвестно, это будет для него трудным решением, слишком много эмоций он вложил в бескомпромиссную борьбу с «СП-2». Однако позицию немцев это характеризует очень чётко», — добавляет Панина.

Теперь, продолжает политик, спор по газопроводу стремительно теряет актуальность, даже начались дебаты о выводе его из-под третьего энергопакета ЕС и запуске на полную мощность, что означает, что тема для Германии закрыта:

«Газ — такая субстанция, которая просочится через любые щели. А вот здоровый Навальный намного меньше интересен Западу, чем больной, и особенно мёртвый. Есть о чём задуматься».