Минск, , 16:24 — REGNUM Белорусские милиционеры из Брестского управления по борьбе с преступностью и коррупцией задержали «революционера» — 19-летнего делегата незарегистрированного «Совета народного доверия», который «6 сентября в 01:30, находясь возле административного здания в Жабинке, совершил надругательство над госсимволом». Об этом 15 сентября проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии.

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«Трофей» в виде фрагмента поврежденного государственного флага Республики Беларусь обнаружен в лесном массиве», — сказано в официальном сообщении.

Милиционеры провели обыск на дому у задержанного, изъяв «несколько сотен экземпляров нелегальной печатной продукции, содержащей информацию о протестных движениях в Республике Беларусь». О каких именно движениях и кто признал печатную продукцию «нелегальной» — не уточняется.

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Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят манифестации противников бессменного правления Александра Лукашенко, требующих новых президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Выступления проходят под флагами белорусских националистов, отрицающих нынешнюю символику постсоветской республики. Граждане объединяются в локальные сообщества и власти весьма обеспокоены перспективой перехода от самоорганизации к самообороне.

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Александр Лукашенко 12 сентября провёл «традиционное субботнее совещание» с членами Совбеза, обсудив состояние белорусского кризиса. Выступая 16 сентября перед чиновниками, силовиками и пропагандистами, он указал на «этапы сценария по уничтожению нашей страны», отметив: «Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп».