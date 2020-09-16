Киев, 16 сентября 2020, 16:24 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обратился в суд с требованием наказать МИД Украины за бездеятельность. Об этом он заявил 16 сентября во время пресс-конференции.
Деркач рассказал, что им были выявлены факты внешнего управления Украиной, а также нарушения суверенитета страны должностными лицами посольства США.
По его словам, американские чиновники вмешивались в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также офиса генерального прокурора Украины и его руководителя.
Деркач также опубликовал письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс, адресованное генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. В нём американская чиновница предоставила список экспертов, которые должны были проводить переаттестацию украинских прокуроров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Деркач опубликовал очередные свидетельства того, что семья бывшего вице-президента США Джозефа Байдена могла быть замешана в коррупционных схемах на Украине.
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