Киев, , 16:24 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обратился в суд с требованием наказать МИД Украины за бездеятельность. Об этом он заявил 16 сентября во время пресс-конференции.

«Требую обязать МИД внести официальное заявление (ноту) о недопустимости вмешательства отдельных лиц посольства США во внутренние дела Украины», — рассказал он.

Деркач рассказал, что им были выявлены факты внешнего управления Украиной, а также нарушения суверенитета страны должностными лицами посольства США.

По его словам, американские чиновники вмешивались в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также офиса генерального прокурора Украины и его руководителя.

«Всё это является нарушением международных законов и сопровождается постоянными скандалами», — отметил парламентарий.

Деркач также опубликовал письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс, адресованное генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. В нём американская чиновница предоставила список экспертов, которые должны были проводить переаттестацию украинских прокуроров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Деркач опубликовал очередные свидетельства того, что семья бывшего вице-президента США Джозефа Байдена могла быть замешана в коррупционных схемах на Украине.

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