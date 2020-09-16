Чебоксары, , 16:16 — REGNUM В Чувашии сегодня, 16 сентября, утверждены итоги голосования на выборах главы республики. На главный пост в республике избран Олег Николаев. Соответствующее постановление подписали председатель и секретарь ЦИК Чувашии Александр Цветков и Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно протоколу, который подписали члены избирательной комиссии, в республике насчитывается 921 397 избирателей, участковой комиссией получено 866 986 бюллетеней. Из них в день голосования (13 сентября) выдано 171 080 бюллетеней, в рамках досрочного голосования (11−12 сентября) выдано 323 270 бюллетеней. 13 сентября вне помещения для голосования выдано 17 082 бюллетеня.

В переносных и стационарных ящиках для голосования содержалось соответственно 226 984 и 284 122 бюллетеней. Признаны действительными 496 105 избирательных бюллетеней, недействительными — 15 001 бюллетень.

Всего в голосовании на выборах главы Чувашии приняли участие 511 106 человек, явка составила 55,47%. По итогам голосования врио главы республики Олег Николаев, который баллотировался как самовыдвиженец, набрал 386 436 голосов, или 75,63% от числа проголосовавших. У Александра Андреева (КПРФ) — 52 580 голосов (10,29%), за Константина Степанова (ЛДПР) проголосовали 28 180 жителей (5,51%), у Николая Степанова («Российская партия пенсионеров за справедливость») — 18 039 голосов (3,53%), Сергея Матвеева («Патриоты России») поддержали 10 870 жителей (2,13%).

«Признать выборы главы Чувашской Республики состоявшимися и действительными.

Считать избранным на должность главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева, получившего 386 436 голосов избирателей, что составляет 75,63 процента, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в постановлении ЦИК Чувашии.

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