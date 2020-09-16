Брюссель, , 16:18 — REGNUM 16 сентября в своем первом выступлении с докладом о состоянии Европейского союза перед европейскими депутатами председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Западные Балканы являются частью Европы, а не просто остановкой на Шелкового пути. Она также заявила, что доверие является основой каждого нового партнерства и что Европа готова выстроить тесное сотрудничество с ближайшими соседями, а именно со странами Западных Балкан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Решение, принятое 6 месяцев назад, об открытии переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании было действительно историческим. Будущее всего западно-балканского региона — в Европейском союзе, мы разделяем общую судьбу. Западные Балканы являются частью Европы, а не просто остановкой на Шелковом пути», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед европейскими депутатами.

Она объявила, что ЕС скоро представит пакет экономического восстановления, который основывается на многочисленных региональных инициативах.

Смягчение последствий кризиса в области здравоохранения и экономики, а также видение экономического восстановления и борьба с изменением климата являются основными вопросами, затронутыми в речи председателя Европейской комиссии перед депутатами Европейского парламента.

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