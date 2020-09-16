Джакарта, , 16:05 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии посетил строительную площадку метро на линии Север-Юг, сообщает Antara.

«Я впечатлен тем, что процесс строительства может идти по графику, даже несмотря на то, что COVID-19 еще не утих. Проект метрополитена Джакарты является символом дружбы и сотрудничества между Японией и Индонезией», — заявил Масафуми Исии.

Известно, что будет построено восемь станций, две из которых являются большими, их длина составляет 400 метров. Фактически, станция имеет 10 входов, торговую зону длиной 200 метров и напрямую интегрирована с автобусным сообщением. Станции имеют глубину от 17 до 36 метров.

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