Москва, , 16:04 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о блокировке мобильной связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

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Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Принятие закона, отметил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»), позволит пресечь не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников.