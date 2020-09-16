Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о переходе России на юлианский календарь, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Законопроектом, внесенным депутатами от ЛДПР, предлагается использовать на территории РФ для исчисления календарной даты не григорианский, а юлианский календарь. Принятие федерального закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России, отмечают авторы.

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы: внесение предлагаемых законопроектом изменений значительно затруднит исчисление сроков физическими и юридическими лицами в различных сферах взаимоотношений в Российской Федерации (гражданско-правовые, финансовые и иные отношения) и повлечет финансовые расходы бюджета. С такой позицией профильного комитета согласилось большинство парламентариев, законопроект был отклонен.