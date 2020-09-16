Минск, , 16:11 — REGNUM Следующие выборы президента Белоруссии будут проведены по новой конституции республики. Об этом 16 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече «с политическим активом страны».

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«Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни», — приводит его слова агентство БелТА.

Также белорусский лидер указал, что теперь нужно определить единое видение, какой в будущем станет Белоруссия и каково будет ее государственное устройство, что, по его мнению, должна определить новая конституция.

«Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что США вместе со своими европейскими «сателлитами» 10 лет готовили нынешние события в Белоруссии.