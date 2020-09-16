Краснодар, , 15:52 — REGNUM Итоги голосования отменены на одном из участков в Краснодарском крае. Об этом было заявлено на заседании Центральной избирательной комиссии 16 сентября.

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Речь идёт об участке №2059. Также отменены результаты выборов на участках в Ростовской и Липецкой областях. Решение об отмене было принято в целях исключения сомнений в достоверности волеизъявления избирателей.

«В информационном центре мы гласно и открыто разбирали поступившие обращения и сообщения о нарушениях в СМИ, даже анонимные. В большинстве случаев эти сообщения не подтверждались. Единичные случаи, где действительно были допущены нарушения, устранялись вплоть до отмены итогов голосования», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Краснодарском крае проводилось 79 избирательных кампаний, в том числе — голосование на выборах губернатора.