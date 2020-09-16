Киев, , 16:13 — REGNUM Офис президента Украины обратился к властям Белоруссии с просьбой не дезинформировать паломников-хасидов, застрявших на белорусско-украинской границе, относительно того, что их могут впустить на территорию Украины. Соответствующее заявление опубликовала 16 сентября пресс-служба офиса.

«Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительную напряжённость на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадёживающие заявления для паломников», — сказано в обращении.

В офисе президента Украине отметили, что на границе между странами находится около 2 тыс. хасидов, которые надеются попасть на территорию Украины.

Напомним, ранее из-за наплыва хасидов Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи». До 28 сентября в страну не впускают иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился помочь гражданам Израиля, застрявшим на границе с Украиной.

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