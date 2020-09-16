Минск, , 15:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского президента Владимира Путина помочь с укреплением оборонного потенциала республики. Об этом Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Совместные российско-белорусские стратегические учения Kremlin.ru

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Лукашенко отметил, что договорился с Путиным о продолжении учений «Славянское братство», которые проходят под Брестом, и предложил подумать о других учениях, «не оглядываясь» на сторонние мнения.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Он подчеркнул, что никто не должен сомневаться в надёжности обороны «общего Отечества — от Бреста до Владивостока».

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