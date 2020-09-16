Стокгольм, , 16:32 — REGNUM В Швеции партия «Зеленых» представила инициативу по увеличению государственных расходов ради поддержания «социальной устойчивости» в обществе. Об этом 16 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Предложения своей партии представили министр финансов и жилищного строительства Пер Болунд и лидер партии, а также заместителем премьер-министра Швеции Исабелла Лёвин. Всего же дополнительные расходы оцениваются в более 1 миллиард шведских крон (€96,1 млрд). Запрашиваемые средства предполагается потратить в течение 2020−2021 гг. В течение же 2022−2023 гг. сумма возрастет до 1,5 миллиарда крон (€144,2 млрд).

В частности, «Зеленые» предлагают предпринять больше усилий для борьбы с детской бедностью; направить инвестиции в целях улучшения условий жизни для людей, занятых в сфере здравоохранения; а также приложить дополнительные силы для преодоления «сегрегации».