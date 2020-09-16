Москва, , 15:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по дополнительным выборам депутатов Госдумы РФ по четырём одномандатным округам. Решение было принято сегодня, 16 сентября, на заседании ЦИК, видеотрансляция которого ведётся на сайте Центризбиркома.

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Так, победу в Татарии, Ярославской и Курской областях одержали кандидаты от «Единой России». На довыборах по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 в Татарии наибольшее количество голосов набрал сенатор Олег Морозов. Он заручился поддержкой 73,42% избирателей. Следом с результатом 9,34% идет кандидат от КПРФ Альберт Ягудин, на третьем месте кандидат от «Справедливой России» Ильнар Сираев, набравший 6,83%.

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В Курской области по Сеймскому избирательному округу №110 побеждает Алексей Золотарев, набравший 60,08% голосов. На довыборах по Ярославскому одномандатному округу №194 в Ярославской области больше всего голосов у Андрея Коваленко — 40,27%. На втором месте — кандидат от «Справедливой России» Анатолий Лисицын (34,21%). Тройку лидеров замкнула Елена Кузнецова от КПРФ (11,7%).

По Лермонтовскому одномандатному округу №147 в Пензенской области наибольшей поддержкой избирателей заручился кандидат от «Справедливой России», космонавт Александр Самокутяев. Он набрал 60,38% голосов. Второе место у кандидата от КПРФ Александра Трутнева (13,02%), третье — у кандидата от ЛДПР Вадима Сердовинцева (7,38%).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в России состоялся единый день голосования. В 83 регионах страны было организовано свыше 9 тыс. избирательных кампаний разных уровней.