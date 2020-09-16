Белград, , 16:16 — REGNUM 17 сентября в Брюсселе делегация Белграда, возглавляемая директором комиссии по делам Косово Марком Джуричем, возобновит технико-экспертные переговоры по нормализации отношений с Приштиной.

Как сообщает сербское новостное агентство RTS 16 сентября, в Европейском союзе также указали, что переговоры пройдут по темам, поднятым на последнем заседании на высшем политическом уровне, состоявшемся 7 сентября в Брюсселе.

«Речь идет о договоренностях по поводу формирования общин национальных меньшинств и урегулирования взаимных финансовых претензий и активов, которые являются частью юридически обязывающего соглашения», — заявил представитель ЕС Питер Стано.

Напомним, что сообщество сербских муниципалитетов, которое должно было быть сформировано еще в 2013 году, согласно Брюссельскому соглашению, считается одним из ключевых вопросов отношений Белграда и Приштины.

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