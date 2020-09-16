Берлин, , 15:37 — REGNUM Министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ действительно получило новый запрос российской стороны о правовой помощи в ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил представитель ведомства 16 сентября ТАСС.

Запрос от Генпрокуратуры России поступил в германский минюст вечером 14 сентября. Этот, второй по счёту, запрос рассматривается, уточнил он.

«О содержании запроса мы информацию распространять не можем», — заявил представитель минюста.

Представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов 14 сентября сообщил об отправке в Берлин нового запроса. В первом случае Генпрокуратура запросила информацию о лечении Навального, диагнозе и результатах экспертизы, а также копию медицинской карты блогера и биологические образцы для сравнительного исследования. Пока этот запрос обрабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось в августе во время авиаперелёта, проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом.

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