Подгорица, , 16:03 — REGNUM Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич сообщил 16 сентября на пресс-конференции журналистам, что в данный момент готовится новое второе соглашение между тремя коалициями, формирующими новое правительство. Оно будет включать в себя отмену закона о свободе вероисповедания. При этом он точно не ответил на вопрос российских журналистов, будут ли отменены санкции в отношении России. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Отвечая на вопрос российских СМИ о возможности отмены антироссийских санкций после смены власти в Черногории Здравко Кривокапич ответил, что «отношения Черногории с Россией всегда были такими, что россияне и 30 лет назад черногорцами воспринимались как самые близкие люди».

»Но Джуканович (нынешний президент Черногории) вел политику в духе Тито, и наши отношения начали ухудшаться. Поэтому скажу самое главное: установим хорошие отношения со всеми странами мира, в том числе, конечно, и с Россией», — отметил Здравко Кривокапич.

Отвечая на вопрос, почему в первом коалиционном соглашении победившего блока нет никаких упоминаний о законе о свободе вероисповедания, Здравко Кривокапич ответил, что уже готовится второе соглашение.

Напомним, что в начале 2020 года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому государство изымает в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.