Москва, , 15:28 — REGNUM В Госдуме объяснили главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, как можно было избежать возмущения людей из-за введения платы за посещение заповедников и национальных парков.

«Принятие правительством РФ постановления о плате за посещение ООПТ, тема достаточно предсказуемая. То, что она остро поднимается политэкологами, раскачивается по СМИ и соцсетям, тоже понятно. Прекрасная «вилка». Не выделяется достаточно финансирования для содержания ООПТ? — Правительство природу не любит! Вводится плата? — людей не любит. В любом случае бой за общественное мнение правительством проигран», — констатировал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Такой ситуации, по мнению парламентария, можно было избежать.

«Например, «окрасить» деньги, которые будут собираться. Обеспечить публичное распределение этих средств, чтобы они шли именно на те ООПТ и нацпарки, за вход в которые эти деньги и получены. Тогда и люди бы понимали: своим посещением они помогают конкретной ООПТ, и было бы понимание общего финансирования, да и сотрудники нацпарков были бы заинтересованы в более эффективной работе», — рассуждает Николаев в ТГ-канале.

Кроме того, полагает парламентарий, правительство РФ могло бы поддержать расширение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для создания инфраструктуры ООПТ и нацпарков.

Плата за посещение заповедников и нацпарков в России будет очень низкая, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В интервью «Известиям» он рассказал, что минимальная стоимость билета составит 59 рублей, тогда как за рубежом она начинается от 350 в пересчете на рубли. Нововведение коснется в том числе особо охраняемых природных территорий в Карелии, на Кавказе, Алтае и Камчатке, а также в Москве.