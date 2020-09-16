Одесса, Украина, 16 сентября 2020, 15:32 — REGNUM Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил вернуть улице Инглези и проспекту Небесной сотни исторические названия. Об этом сообщило 16 сентября издание «Новое время».
Общественные слушания запланированы на 4 декабря 2020 года.
На инициативу чиновника уже отреагировал Украинский институт национальной памяти (УИНП). Его руководитель Антон Дробович заявил, что возвращение прежних названий является незаконным, поскольку противоречит закону о «декоммунизации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП перечислил объекты, которые следует «декоммунизировать» в Киеве.
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