Одесса, Украина, , 15:32 — REGNUM Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил вернуть улице Инглези и проспекту Небесной сотни исторические названия. Об этом сообщило 16 сентября издание «Новое время».

«Подписанное мною распоряжение говорит, что мы будем проводить общественные слушания по улице маршала Жукова и прославленного нашего воинского подразделения 25-й Чапаевской дивизии», — рассказал он.

Общественные слушания запланированы на 4 декабря 2020 года.

На инициативу чиновника уже отреагировал Украинский институт национальной памяти (УИНП). Его руководитель Антон Дробович заявил, что возвращение прежних названий является незаконным, поскольку противоречит закону о «декоммунизации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП перечислил объекты, которые следует «декоммунизировать» в Киеве.

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