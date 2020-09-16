Брюссель, , 15:26 — REGNUM Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте, которое состоялось 16 сентября, осудила ситуацию в Белоруссии, а также раскритиковала российскую политику. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Во время выступления еврокомиссар отметила, что выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, а реакция властей Минска на массовые акции протесты была «позорной».

Урсула фон дер Ляйен считает, что требование единогласного решения всех стран-членов ЕС должно быть отменено, когда дело касается обсуждения санкций за нарушения прав человека. Она предложила решать данные вопросы большинством голосов. Ранее это было предложено и прошлым главой Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, но тогда оно не было одобрено государствами-членами.

Напомним, ранее Кипр заблокировал решение ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии за нарушения прав человека. В Брюсселе сейчас идут дискуссии, как Евросоюзу стоит отреагировать на события в Белоруссии. 15 сентября страны пришли к консенсусу о непризнании выборов президента в этой республике легитимными и свободными.

Кроме того, председатель Еврокомиссии затронула и отношения с Россией. Она раскритиковала тех, кто выступал за сближение с Москвой, а также заявила, что «Берлину не стоит рассчитывать на то, что двусторонние отношения могут измениться в лучшую сторону».