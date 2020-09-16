Стокгольм, , 15:26 — REGNUM 16 декабря в Риксдаге отстоялись очередные дебаты по вопросу предпринимаемых правительством мер по борьбе с организованной преступностью. Министру внутренних дел Швеции Микаэлю Дамбергу пришлось лицом к лицу столкнуться с критикой «Умеренных». Дебаты в Риксдаге состоялись по инициативе «Либералов». Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Можно констатировать, что число применения огнестрельного оружия и количество взрывов на территории Швеции, похоже, осталось на довольно высоком уровне. Разница с нашими соседними страна очевидна. Любой другой сопоставимой стране сложно испытать то, что Швеция переживает прямо сейчас. Нам также с трудом приходится описать действия правительства не иначе, как провал», — заявил представитель «Умеренных» по правовым вопросам Йохан Фошелл.

Среди прочего, «Умеренные» требуют, чтобы Швеция последовала примеру Дании. В частности предлагается, установление специальных зон в городских кварталах, где полицейские смогут остановить любого прохожего и подвергнуть его физическому досмотру.

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